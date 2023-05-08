Россия закупает немецкие товары в обход санкций через страны СНГ – Bild

После начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России экспорт из Германии в страны СНГ по некоторым категориям товаров как минимум удвоился. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства Германии.

Поставки немецких товаров в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь — на 77%, в Кыргызстан — на 994% за 2022 год по сравнению с предыдущим годом.

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По подсчетам Восточного комитета немецкой экономики, за 2022 год вырос экспорт автомобилей и автозапчастей из Германии в Казахстан на 507%, в Армению — на 761%.

Рост экспорта химической продукции в Казахстан составил на 129%, в Армению — 110%.

Поставки немецкого электрооборудования в Армению подскочили на 344%, в Узбекистан — на 105%,

Также отмечен рост экспорта в Казахстан металлопродукции на 137% и одежды — на 88%.

Власти Германии полагают, что речь может идти о поставках в Россию параллельным импортом в обход санкций и считают это недопустимым. По данным Bild, на увеличение поставок товаров из Германии в страны СНГ уже обратил внимание и спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

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Роман Бриль

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