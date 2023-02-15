Российский рубль обвалился до 10-месячного минимума после анонса новых санкций против РФ

Российский рубль опустился к 74,5 руб/$1, самому низкому значению с апреля 2022 года, после объявления Еврокомиссией о десятом пакете санкций против России. Данные котировок опубликовал investing.com.

Рубль опустился к минимуму с апреля прошлого года также и по отношению к евро — до 80 руб/евро.

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Падение стоимости российской валюты связано с расширением санкций Евросоюза по отношению к крупным банкам РФ.

Десятый пакет санкций включает новые санкции против Альфа-банка, Росбанка, Тинькофф Банка и Фонда национального благосостояния РФ.

Дополнительным негативным фактором для рубля остается сокращение потоков валютной выручки из-за ограничений на российский экспорт.

22 декабря 2022 года санкции против российской нефти обвалили рубль до 8-месячных минимумов.

15 февраля 2023 года в Еврокомиссии рассказали о десятом пакете санкций: эмбарго на 11 млрд евро и ограничения против Ирана.

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Роман Бриль

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