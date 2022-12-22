Санкции против российской нефти обвалили рубль до 8-месячных минимумов
Российский рубль упал до самого низкого уровня с конца апреля, опустившись до 72 рублей за доллар из-за влияния санкций против российской нефти и газа, которые сократили валютную выручку РФ от экспорта энергоресурсов на 15% с начала декабря. Об этом пишет агентство Reuters.
Рубль также потерял 1,6% стоимости по отношению к евро, опустившись до 76 руб/1 евро, что также является почти восьмимесячным минимумом.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Рубль также опустился до почти семимесячного минимума по отношению к юаню (10,28 руб/1 юань).
Если рубль останется выше психологически важных уровней 70 за доллар, 75 за евро и 10 за юань, это может открыть новые горизонты падения для российской валюты, считают опрошенные агентством аналитики.
Они ожидают, что рубль укрепится на следующей неделе, когда должны быть уплачены налоги в конце месяца, и когда российские экспортеры проведут конвертацию валютной выручки для погашения местных обязательств.
- Еще 1 апреля FT написала, что российский рубль перестал отражать рыночную реальность.
- 16 декабря ЕС принял девятый пакет санкций против РФ: под запретом 168 компаний, СМИ, беспилотники.
Читайте также: Дайджест развала РФ за неделю: рубль дорожает, а бюджет теряет от эмбарго энергоносителей.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Комментарии