Санкции против российской нефти обвалили рубль до 8-месячных минимумов

Российский рубль упал до самого низкого уровня с конца апреля, опустившись до 72 рублей за доллар из-за влияния санкций против российской нефти и газа, которые сократили валютную выручку РФ от экспорта энергоресурсов на 15% с начала декабря. Об этом пишет агентство Reuters.

Рубль также потерял 1,6% стоимости по отношению к евро, опустившись до 76 руб/1 евро, что также является почти восьмимесячным минимумом.

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Рубль также опустился до почти семимесячного минимума по отношению к юаню (10,28 руб/1 юань).

Если рубль останется выше психологически важных уровней 70 за доллар, 75 за евро и 10 за юань, это может открыть новые горизонты падения для российской валюты, считают опрошенные агентством аналитики.

Они ожидают, что рубль укрепится на следующей неделе, когда должны быть уплачены налоги в конце месяца, и когда российские экспортеры проведут конвертацию валютной выручки для погашения местных обязательств.

Еще 1 апреля FT написала, что российский рубль перестал отражать рыночную реальность.

16 декабря ЕС принял девятый пакет санкций против РФ: под запретом 168 компаний, СМИ, беспилотники.

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Роман Бриль

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