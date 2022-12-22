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Санкции против российской нефти обвалили рубль до 8-месячных минимумов

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 14:02
Санкции против российской нефти обвалили рубль до 8-месячных минимумов - Фото
Фото: depositphotos.com

Российский рубль упал до самого низкого уровня с конца апреля, опустившись до 72 рублей за доллар из-за влияния санкций против российской нефти и газа, которые сократили валютную выручку РФ от экспорта энергоресурсов на 15% с начала декабря. Об этом пишет агентство Reuters.   

Рубль также потерял 1,6% стоимости по отношению к евро, опустившись до 76 руб/1 евро, что также является почти восьмимесячным минимумом. 

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Рубль также опустился до почти семимесячного минимума по отношению к юаню (10,28 руб/1 юань).  

Если рубль останется выше психологически важных уровней 70 за доллар, 75 за евро и 10 за юань, это может открыть новые горизонты падения для российской валюты, считают опрошенные агентством аналитики. 

Санкции против российской нефти обвалили рубль до 8-месячных минимумов

Они ожидают, что рубль укрепится на следующей неделе, когда должны быть уплачены налоги в конце месяца, и когда российские экспортеры проведут конвертацию валютной выручки для погашения местных обязательств. 

Санкции против российской нефти обвалили рубль до 8-месячных минимумов

Читайте также: Дайджест развала РФ за неделю: рубль дорожает, а бюджет теряет от эмбарго энергоносителей.  

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Роман Бриль
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