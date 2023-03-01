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Российский рубль опустился из-за снижения цен на энергоносители

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 13:23
Российский рубль опустился из-за снижения цен на энергоносители - Фото
Фото: depositphotos.com

Российский рубль упал до самого низкого уровня за последние десять месяцев, потеряв около 20% своей стоимости с начала декабря, передает Forbes.

Валюта торгуется на уровне 75 рублей за доллар, поскольку западные санкции, сокращение доходов от энергоносителей и высокие военные расходы оказывают давление на валюту.

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По словам аналитиков, стоимость валюты больше не отражает перспективной оценки состояния экономики.

"Торговые потоки стали основным фактором движения рубля", — убеждена Наталья Лаврова, главный экономист BCS Global Markets.

Валюта торгуется на уровне около 75 руб./$, от пика в 50 руб./$, достигнутого в конце июля, и примерно на уровне, на котором она была до полномасштабного вторжения в Украину год назад.

После начала войны он упал примерно до 140 руб./$, согласно данным Bloomberg, после введения санкций, а затем возобновился после повышения процентных ставок до 20% и введения контроля за движением капитала.

Падение рубля сдерживает центральный банк РФ, продающий авуары в юанях из своего фонда национального благосостояния. В то же время более слабый рубль дает России более высокие доходы от экспорта, объясняют экономисты.

"Когда курс падает на один рубль, бюджет получает дополнительные 120 млрд руб.", — отметила Лаврова.

Недавнее падение необязательно является плохой новостью для РФ. Министр экономики Максим Решетников после того, как курс доллара достиг 50 руб., заявил, что "рентабельность многих промышленных предприятий стала отрицательной при текущем курсе".

Однако слишком слабая валюта создает риски для инфляции из-за более дорогого импорта и финансовой стабильности, поскольку вызывает спрос на ликвидность, говорится в отчете аналитиков Kyiv School of Economics.

Наталія Софієнко
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