Рост экономики Индии теряет темп. Худший квартал за два года

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Рост ВВП Индии замедлился до 5,6% г/г в третьем квартале, что является самым низким показателем с четвертого квартала 2022 года и ниже прогнозов индийского Центробанка в 7% на этот период. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства статистики Индии.

Ожидалось, что рост экономики Индии составит 7,2% по итогам года. После публикации данных за третий квартал международны инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs Group, снизили прогноз по росту ВВП Индии до 6,4% в 2024 году.

Замедление роста в третьем квартале было обусловлено снижением объемов производства в обрабатывающей промышленности, энергетике и сокращением добычи полезных ископаемых.

Значительная часть индийских компания заявляли о падении прибыли и сокращении зарплат.

Министр финансов Индии указывает, что замедление роста экономики связано в высокими процентными ставками Центробанка, которые не менялись на протяжении двух лет. ЦБ в ответ заявляет, что снижение ставок на данном этапе было очень рискованным с учетом инфляционных рисков.

Как отмечет агентство, замедление экономики затруднит для Индии извлечение выгоды из ее демографических возможностей. Безработица, особенно среди молодежи, стала ключевым фактором, снизившим поддержку партии премьер-министра Нарендры Моди на всеобщих выборах в этом году.