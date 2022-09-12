Рост экономики на 4% и курс по 45 грн: прогноз на 2023 год от инвесткомпании ICU

ВВП Украины снизится на 32% в 2022 году, после чего должно произойти скромное восстановление на 4% в следующем году. Об этом говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU.

Согласно прогнозу, в начале 2023 года инфляция замедлится и по итогам следующего года снизится до 24% с 30% в этом году. Аналитики констатируют, что инфляция ожидаемо ускорилась, но не вышла из-под контроля.

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По данным аналитиков ICU, курс доллара по итогам этого года достигнет 40 грн/$, а в 2023 – 45 грн/$. В ICU считают, что до конца 2023 года могут потребоваться дополнительные раунды девальвации гривни для борьбы с избыточным спросом на иностранную валюту.

Международные резервы, по оценке ICU, снизятся с $23 млрд в этом году до $19 млрд в следующем.

"В ближайшие годы экономика Украины будет зависеть от международной финансовой помощи. Внешнее финансирование может достигнуть $30 млрд в 2022 году, но поступление помощи сократится в 2023 году", – говорится в отчете ICU.

Украинской экономике понадобится минимум $20 млрд в 2023 году для поддержания стабильной работы, и значительная часть этой суммы поступит от МВФ.

Министерство экономики Украины прогнозирует в следующем году рост украинского ВВП на 15,5%

Наталія Софієнко

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