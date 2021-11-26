Рост в 170%: Госстат показал скачок прибыли большого и среднего бизнеса с начала года
Прибыль больших и средних предприятий Украины в январе-сентябре выросла на 170% по сравнению с тремя кварталами 2020 года до 702 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Убытки предприятий выросли на 36% до 115 млрд грн за отчетный период.
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Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий составил 587 млрд грн прибыли за три квартала. В 2020 году данный показатель составлял 93,3 млрд грн.
Доля убыточных предприятий сократилась до 22,9% по сравнению с 34,8% в январе-сентябре прошлого года.
На рост прибыли предприятий повлияло увеличение финансирования капитальных расходов из госбюджета, в частности на дорожное хозяйство, что также способствовало оживлению строительства.
Устойчивый потребительский спрос и низкая база сравнения обусловили высокие темпы роста производства добавленной стоимости в торговле, транспорте и секторе услуг.
- Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года до 58,7 млрд грн.
- Авиакомпания Международные авиалинии Украины за девять месяцев 2021 года получила 1,09 млрд грн чистой прибыли против 4,23 млрд грн чистого убытка за аналогичный период 2020 года.
- Чистая прибыль предприятий Укроборонпрома составила 517,6 млн грн по итогам первого полугодия 2021 года.
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