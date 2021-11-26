Рост в 170%: Госстат показал скачок прибыли большого и среднего бизнеса с начала года

Прибыль больших и средних предприятий Украины в январе-сентябре выросла на 170% по сравнению с тремя кварталами 2020 года до 702 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Убытки предприятий выросли на 36% до 115 млрд грн за отчетный период.

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Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий составил 587 млрд грн прибыли за три квартала. В 2020 году данный показатель составлял 93,3 млрд грн.

Доля убыточных предприятий сократилась до 22,9% по сравнению с 34,8% в январе-сентябре прошлого года.

На рост прибыли предприятий повлияло увеличение финансирования капитальных расходов из госбюджета, в частности на дорожное хозяйство, что также способствовало оживлению строительства.

Устойчивый потребительский спрос и низкая база сравнения обусловили высокие темпы роста производства добавленной стоимости в торговле, транспорте и секторе услуг.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года до 58,7 млрд грн.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины за девять месяцев 2021 года получила 1,09 млрд грн чистой прибыли против 4,23 млрд грн чистого убытка за аналогичный период 2020 года.

Чистая прибыль предприятий Укроборонпрома составила 517,6 млн грн по итогам первого полугодия 2021 года.

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Роман Брыль

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