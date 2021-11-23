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Украинские банки увеличили прибыль на 20 млрд грн с начала года – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 10:43
Украинские банки увеличили прибыль на 20 млрд грн с начала года – НБУ - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года до 58,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.  

Доходы банков увеличились на 4% за отчетный период до 217,8 млрд грн. Из них процентные доходы составили 137 млрд грн, комиссионные – 74,7 млрд грн, говорится в сообщении. 

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Расходы банков сократились на 6% до 159,4 млрд грн. 

Из этой суммы банки потратили на административные расходы 61,6 млрд грн, процентные расходы – 42,3 млрд грн, комиссионные – 27,7 млрд грн, другие операционные расходы – 12,8 млрд грн. 

На начало ноября в Украине работает 71 банк. 

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Роман Брыль
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