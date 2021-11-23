Украинские банки увеличили прибыль на 20 млрд грн с начала года – НБУ

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года до 58,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Доходы банков увеличились на 4% за отчетный период до 217,8 млрд грн. Из них процентные доходы составили 137 млрд грн, комиссионные – 74,7 млрд грн, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Расходы банков сократились на 6% до 159,4 млрд грн.

Из этой суммы банки потратили на административные расходы 61,6 млрд грн, процентные расходы – 42,3 млрд грн, комиссионные – 27,7 млрд грн, другие операционные расходы – 12,8 млрд грн.

На начало ноября в Украине работает 71 банк.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.