Украинские банки увеличили прибыль на 20 млрд грн с начала года – НБУ
Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года до 58,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Доходы банков увеличились на 4% за отчетный период до 217,8 млрд грн. Из них процентные доходы составили 137 млрд грн, комиссионные – 74,7 млрд грн, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Расходы банков сократились на 6% до 159,4 млрд грн.
Из этой суммы банки потратили на административные расходы 61,6 млрд грн, процентные расходы – 42,3 млрд грн, комиссионные – 27,7 млрд грн, другие операционные расходы – 12,8 млрд грн.
На начало ноября в Украине работает 71 банк.
- Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом до 10,8 млрд грн. Частных банков - выросла в 2,5 раза до 19,1 млрд грн.
- Чистая прибыль платежеспособных банков увеличилась на 40% до 45,5 млрд грн за восемь месяцев 2021 года. В январе-сентябре чистая прибыль платежеспособных банков выросла до десятилетнего максимума.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии