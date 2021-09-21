Украинские банки увеличили прибыль на 12 млрд грн с начала года. Сокращают расходы

Чистая прибыль платежеспособных банков выросла на 40% до 45,5 млрд грн за восемь месяцев текущего года по сравнению с январем-августом 2020 года. Об этом говорится в отчете об основных показателях банков Национального банка Украины.

Доход банков за указанный период вырос на 2% до 172,6 млрд грн. Из этой суммы 107,6 млрд грн - процентные доходы, 58 млрд грн - комиссионные доходы. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В НБУ отмечают, что результат от переоценки и от операций купли-продажи сократил доходы банков на 1 млрд грн в январе-августе, в то время как за аналогичный прошлогодний период результат был положительным и составил 20,4 млрд грн.

Расходы украинских банков в январе-августе снизились на 7% по сравнению с 8 месяцами 2020 года до 127,1 млрд грн.

Большая часть расходов пришлась на общие административные расходы – 48, 7 млрд грн, процентные расходы – 33,8 млрд грн и комиссионные расходы – 21,7 млрд грн. Liga: Report. Попробуйте универсальный онлайн-сервис и отчитывайтесь просто где угодно и когда угодно. Получите доступ уже сегодня. Скорая помощь по вопросам предоставления налоговой, финансовой и статистической отчетности – это. Попробуйте универсальный онлайн-сервис и отчитывайтесь просто где угодно и когда угодно.

Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом, до 10,8 млрд грн.

Прибыль украинских банков по итогам второго квартала выросла в 2,5 раза, по сравнению с апрелем-июнем 2020 года, до 19,1 млрд грн. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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