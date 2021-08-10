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Банки увеличили прибыль в 2,5 раза и рекордно нарастили кредиты бизнесу – НБУ

10.08.2021, 13:22
Банки увеличили прибыль в 2,5 раза и рекордно нарастили кредиты бизнесу – НБУ - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)

Прибыль украинских банков по итогам второго квартала выросла в 2,5 раза, по сравнению с апрелем-июнем 2020 года, до 19,1 млрд грн. Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ.   

Рентабельность капитала банков выросла до 29% по сравнению с 23% в прошлом году. Факторами роста стали существенное сокращение отчислений в резервы и быстрый рост операционных доходов, объясняют в НБУ.  

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Чистые процентные и комиссионные доходы банков, на фоне кризисного второго квартала 2020 года, увеличились почти на 40% г/г благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением. 

Рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте ускорился до 14,9% во втором квартале против 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении прирост достиг восьмилетнего максимума – почти 30%.  

Темпы роста потребительских кредитов возвращаются к докризисному уровню, отмечают в НБУ. Объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам выросли на 8,7% за квартал и на 23,8% в годовом измерении.  

Ипотечные кредиты сохраняют опережающую динамику по сравнению с потребительским кредитованием: + 16% за квартал и + 41,7% г/г.  

Доля неработающих кредитов банков за квартал снизилась на 2,8 п. п. до 37,2% благодаря увеличению кредитования и списанию неработающих активов. 

Во второй квартале продолжался прирост депозитов населения в гривне – на 5,5% (18% г/г) – за счет вкладов до востребования. Объем срочных гривневых депозитов почти не увеличился за отчетный период.  

Средства бизнес-клиентов в банках в национальной валюте выросли на 4,8% за квартал и на 34,9% г/г.  

Из-за ускоренного роста гривневой составляющей ресурсной базы уровень долларизации средств клиентов в банках снизился за квартал на 1,7 п. п. до 36,7%.  

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Роман Брыль
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потребительское кредитование прибыль банков кредиты бизнесу банковская система Украины
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