Банки увеличили прибыль в 2,5 раза и рекордно нарастили кредиты бизнесу – НБУ

Прибыль украинских банков по итогам второго квартала выросла в 2,5 раза, по сравнению с апрелем-июнем 2020 года, до 19,1 млрд грн. Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ.

Рентабельность капитала банков выросла до 29% по сравнению с 23% в прошлом году. Факторами роста стали существенное сокращение отчислений в резервы и быстрый рост операционных доходов, объясняют в НБУ. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Чистые процентные и комиссионные доходы банков, на фоне кризисного второго квартала 2020 года, увеличились почти на 40% г/г благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением.

Рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте ускорился до 14,9% во втором квартале против 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении прирост достиг восьмилетнего максимума – почти 30%.

Темпы роста потребительских кредитов возвращаются к докризисному уровню, отмечают в НБУ. Объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам выросли на 8,7% за квартал и на 23,8% в годовом измерении.

Ипотечные кредиты сохраняют опережающую динамику по сравнению с потребительским кредитованием: + 16% за квартал и + 41,7% г/г.

Доля неработающих кредитов банков за квартал снизилась на 2,8 п. п. до 37,2% благодаря увеличению кредитования и списанию неработающих активов.

Во второй квартале продолжался прирост депозитов населения в гривне – на 5,5% (18% г/г) – за счет вкладов до востребования. Объем срочных гривневых депозитов почти не увеличился за отчетный период.

Средства бизнес-клиентов в банках в национальной валюте выросли на 4,8% за квартал и на 34,9% г/г.

Из-за ускоренного роста гривневой составляющей ресурсной базы уровень долларизации средств клиентов в банках снизился за квартал на 1,7 п. п. до 36,7%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась, по итогам первого полугодия 2021 года, на 3,8 п.п. до 37,2%, что является самым низким показателем с 2017 года.

27 июля 2021 года НБУ отметил, что позитивные настроения банков по динамике кредитования усилились во втором квартале: банкиры отметили дальнейший рост спроса домохозяйств и корпораций на займы и улучшили до рекордного показателя ожидания роста кредитного портфеля бизнеса. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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