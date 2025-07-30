Рост ВВП Украины ускорится до 2% во второй половине года – прогноз Dragon Capital

Инвесткомпания Dragon Capital опубликовала макропрогноз для Украины на 2025 и 2026 годы

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Инвестиционная компания Dragon Capital ожидает, что рост реального ВВП ускорится во второй половине года и по итогам 2025-го достигнет 2%, благодаря отсутствию существенных дефицитов электроэнергии и разрушений критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

Рост реального ВВП замедлился до 0,9% г/г в первом квартале 2025 года с 2,9% в 2024 году и 5,5% в 2023 году.

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Аналитики инвесткомпании обнародовали макроэкономический прогноз на 2026 год, в котором рассмотрели два варианта развития событий: "длительная война" и "устойчивое перемирие".

В базовом сценарии длительной войны активные боевые действия продолжатся по крайней мере до конца 2026 года с возобновлением массированных атак на критическую инфраструктуру.

По этому сценарию в 2026 году экономика прибавит лишь 1,5%, причем главным двигателем станет развитие оборонно-промышленного комплекса, что может увеличить объемы производства до $20 млрд.

Экономику в таком случае, по прогнозу Dragon Capital, также будет поддерживать устойчивый потребительский спрос, который будет подпитываться ростом номинальных зарплат и замедлением инфляции.

Сценарий устойчивого перемирия предусматривает прекращение огня в начале 2026-го, хотя часть территорий останется под оккупацией.

В случае устойчивого перемирия, согласно прогнозу Dragon Capital, темпы роста могут ускориться до 5% благодаря возвращению инвестиций, началу восстановления и возвращению части беженцев.

Инфляция, в июне 2025 года составлявшая 14,3%, до конца года может снизиться до 9,3%. В 2026 году она прогнозируется на уровне 5,3% при длительной войне и 7,5% – в случае перемирия.

Национальный банк, по оценкам инвесткомпании, сможет снизить учетную ставку до 11,5% и 12,5% соответственно. Международные резервы в сценарии войны могут составить около $42 млрд, а при перемирии – $45 млрд.

Курс гривни на конец 2026 года прогнозируется на уровне 46 грн за доллар в случае войны и 44 грн – в случае перемирия.

Действующая программа МВФ завершается в первом квартале 2027 года и закладывает снижение рисков безопасности в конце 2025-го.

Если война продолжится, Dragon Capital прогнозирует замену программы на новую четырехлетнюю сделку объемом около $10 млрд, из которых $2,8 млрд могут поступить в 2026 году.

При этом дополнительные потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году оцениваются примерно в $8 млрд при условии, что партнеры и в дальнейшем будут обеспечивать достаточные поставки оружия.

Аналитики Dragon Capital отмечают, что главным вызовом для Украины в 2026 году будет оставаться обеспечение достаточного внешнего финансирования, а также повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и расширение налоговой базы.