Рубль и акции Мосбиржи падают после переговоров в Эр-Рияде

Рубль тяготеет к снижению, не впечатлившись переговорами США и РФ

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Рубль завершает торги во вторник, 18 февраля, преимущественно в минусе, демонстрируя сдержанную реакцию на завершение переговоров между США и Россией в Эр-Рияде. Об этом пишет investing.com.

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Пара USD/RUB остается недалеко от минимумов сентября прошлого года, отмеченных на прошлой неделе в районе 89 руб. К моменту написания материала котировки находились на отметке 91,78 руб., прибавляя 0,3% среди дня.

Индекс МосБиржи, ранее в ходе сессии затронувший максимум мая 2024 года на отметке 3333 пункта, отступил в ходе недавних торгов. К 16:38 индекс торговался с понижением на 1,38%, на уровне 3263.

Между тем рубль не показывает заметной реакции на новости, торгуясь сегодня в узком диапазоне.

Как пишет Reuters, участники рынка все еще надеются на улучшение геополитической ситуации после смены администрации в США, а также на потенциальное ослабление санкционного давления на Москву. Однако значительная часть этих ожиданий уже была заложена в курс рубля, который с начала года демонстрировал рост.

Итоги переговоров

Российскую сторону на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США в переговорах участвовали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о начале процесса урегулирования конфликта в Украине и устранении барьеров для работы дипломатических миссий.

Аналитики отмечают, что инвесторы ожидают дальнейших конкретных действий и не спешат реагировать на дипломатические заявления.