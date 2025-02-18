Рубль и акции Мосбиржи падают после переговоров в Эр-Рияде
Рубль завершает торги во вторник, 18 февраля, преимущественно в минусе, демонстрируя сдержанную реакцию на завершение переговоров между США и Россией в Эр-Рияде. Об этом пишет investing.com.
Пара USD/RUB остается недалеко от минимумов сентября прошлого года, отмеченных на прошлой неделе в районе 89 руб. К моменту написания материала котировки находились на отметке 91,78 руб., прибавляя 0,3% среди дня.
Индекс МосБиржи, ранее в ходе сессии затронувший максимум мая 2024 года на отметке 3333 пункта, отступил в ходе недавних торгов. К 16:38 индекс торговался с понижением на 1,38%, на уровне 3263.
Между тем рубль не показывает заметной реакции на новости, торгуясь сегодня в узком диапазоне.
Как пишет Reuters, участники рынка все еще надеются на улучшение геополитической ситуации после смены администрации в США, а также на потенциальное ослабление санкционного давления на Москву. Однако значительная часть этих ожиданий уже была заложена в курс рубля, который с начала года демонстрировал рост.
Итоги переговоров
Российскую сторону на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США в переговорах участвовали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.
По итогам переговоров Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о начале процесса урегулирования конфликта в Украине и устранении барьеров для работы дипломатических миссий.
Аналитики отмечают, что инвесторы ожидают дальнейших конкретных действий и не спешат реагировать на дипломатические заявления.
- 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины. В то же время до встречи пресс-секретарь Госдепа утверждала, что встречу не следует рассматривать как переговоры по Украине.
- Зеленский сообщал, что Украина не будет участвовать в этом мероприятии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия.
- После встречи Рубио сообщил, что стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.