Рубль та акції Мосбіржі падають після перемовин у Ер-Ріяді

Рубль тяжіє до зниження, не вразившись переговорами США та РФ

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Рубль завершує торги у вівторок, 18 лютого, переважно в мінусі, демонструючи стриману реакцію на завершення переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді. Про це пише investing.com.

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Пара USD/RUB залишається неподалік мінімумів вересня минулого року, позначених минулого тижня в районі 89 руб. На момент написання матеріалу котирування перебували на позначці 91,78 руб., додаючи 0,3% всередині дня.

Індекс Мосбіржі, який раніше під час сесії торкнувся максимуму травня 2024 року на позначці 3333 пункти, відступив під час недавніх торгів. До 16:38 індекс торгувався зі зниженням на 1,38%, на рівні 3263.

Тим часом рубль не показує помітної реакції на новини, торгуючись сьогодні у вузькому діапазоні.

Як пише Reuters, учасники ринку все ще сподіваються на покращення геополітичної ситуації після зміни адміністрації в США, а також на потенційне послаблення санкційного тиску на Москву. Однак значну частину цих очікувань уже було закладено в курс рубля, який із початку року демонстрував зростання.

Підсумки переговорів

Російську сторону на зустрічі представляли глава МЗС РФ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков. Від США у переговорах брали участь радник з національної безпеки Майк Волтц, державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США на Близькому Сході Стівен Вїткофф.

За підсумками переговорів Сергій Лавров заявив, що сторони домовилися про початок процесу врегулювання конфлікту в Україні та про усунення бар'єрів для роботи дипломатичних місій.

Аналітики зазначають, що інвестори наразі очікують подальших конкретних дій і не поспішають реагувати на дипломатичні заяви.