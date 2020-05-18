Рынки открылись ростом акций и золота. Нефть Brent торгуется выше $33

Сегодня рынки Азии открылись ростом котировок акций, а цены на нефть достигли пятинедельного максимума на фоне усилий стран по восстановлению экономики и надежды на то, что мир приблизился к выходу из рецессии. Об этом пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,4%, японский Nikkei - на 0,6%, а китайские голубые фишки - на 0,3%.

Фьючерсы E-Mini на S&P 500 прибавили 1,1%, EUROSTOXX 50 подорожали на 1,5%, а FTSE - на 1,4%.

"Экономики Европы и США, вероятно, достигли дна в апреле и постепенно начинают оживать. При этом данные из большинства стран указывают на глубину сокращения, что повышает риски долгосрочного восстановления", - пишет экономист Barclays Кристиан Келлер.

Доллар по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. По отношению к корзине валют он находится на уровне 100,380, поднявшись на 0,7% на прошлой неделе.

Евро остается стабильным на уровне 1,0826. Фунт достиг семинедельного минимума в 1,2073 после заявлений главного экономиста Банка Англии о том, что не исключены отрицательные процентные ставки и покупка более рисковых активов для поддержки экономики.

На товарных рынках поток ликвидности от центральных банков в сочетании с рекордно низкими процентными ставками помогли поднять золото до семилетнего пика. В последний раз металл подорожал на 1,2% до $1762 за унцию, серебро и палладий также выросли.

Цены на нефть выросли из-за растущего спроса на фоне ослабления ограничений на поездки во всем мире. На открытии торгов фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 96 центов до $33,46 за баррель, WTI - на 98 центов до $30,41. В 8:12 по Киеву Brent торгуется по $33,53 за баррель, WTI - $30,69.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу. В мае-июне снижение составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года - 7,7 млн и далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн баррелей в сутки. В ОПЕК прогнозируют, что цены на нефть вырастут до $40 за баррель во втором полугодии 2020-го.

6 мая цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля. Однако из-за опасений второй волны пандемии цены начали снижаться. А 14 мая снова превысили $30 на фоне неожиданного сокращения запасов в США и прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о снижении мировых запасов во второй половине года.

Аналитики Goldman Sachs Equity Research повысили прогноз на 2021 год по ценам на нефть марки Brent до $55,63 за баррель с ранее ожидавшихся $52,50. Прогнозная цена на нефть WTI - до $51,38 за баррель с предыдущих $48,50.