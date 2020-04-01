Рынки Азии продолжили рост, цены на нефть нестабильны

1 апреля финансовые рынки Азии открылись ростом акций на фоне резкого скачка австралийских акций. Об этом пишет Reuters.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,23%. Австралийские акции подскочили на 2,87%, после падения на 2% во вторник. Рост произошел на фоне снижения новых случаев коронавируса и роста цен на железную руду.

Показатель MSCI по всему миру практически не изменился. Индекс упал почти на 22% за квартал.

Фьючерсы E-Mini на S&P 500 торгуются на 1,39% ниже, что подчеркивает осторожный настрой.

Акции в Китае выросли на 0,18% на фоне ожиданий, что вторая по величине экономика мира начала восстанавливаться. Акции в Южной Корее выросли на 0,19%.

При этом японские акции упали на 1,05%, на что повлиял рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Токио и это вызвало слухи о возможной блокировке капитала правительством.

Уолл-стрит во вторник обвалилась: Dow зарегистрировал самое большое квартальное падение с 1987 года, а S&P 500 - самое крутое квартальное падение за последние десять лет на фоне растущего ожиданий масштабного спада экономики из-за пандемии.

"Инвесторы все еще хотят покупать акции, но коронавирус заставляет всех проявлять осторожность", - сказал главный управляющий фондами Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co в Токио Киеси Ишигане.

Доллар в Азии отскочил, поднявшись на 0,28% до 107,86 иены и прибавив 0,36% до 1,2375 доллара за фунт, поскольку инвесторы скорректировали позиции перед публикацией данных по производству в США.

Во вторник доллар резко упал после того, как Федеральная резервная система США заявила, что позволит иностранным центральным банкам обменять свои запасы казначейских обязательств США на однодневные долларовые займы, чтобы ослабить кризис финансирования в долларах.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до 0,6554%.

Нефть WTI на открытии азиатских рынков была стабильной на уровне $20,49 за баррель, но Brent подешевела на 2,09% до $25,80 за баррель, так как США, Россия и Саудовская Аравия столкнулись с огромным избытком нефти. На 9:35 по Киеву Brent торгуется по $25,41, WTI - по $20,19 за баррель.

Отмечается, что эталонные марки нефти завершили волатильный квартал с крупнейшими потерями в истории. На цене сказались пандемия и нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией.

Эксперты прогнозируют, что в апреле спрос упадет на 20-30%, а слабое потребление сохранится на месяцы.