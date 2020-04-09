Рынки открылись ростом акций и котировок нефти

Сегодня азиатские акции выросли на фоне надежд, что пандемия COVID-19 приближается к пику и правительства введут дополнительные меры стимулирования, а цены на нефть поддержали ожидания предстоящих переговоров о сокращении добычи нефти. Об этом пишет Reuters.

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В итоге, индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,6%.

Акции в Китае выросли на 0,54%, австралийские - на 1,52%.

S&P 500 прибавил 3,41% в среду, но сегодня рост замедлился до 0,27%.

Японский фондовый индекс Nikkei нарушил региональную тенденцию и упал на 0,55% из-за роста заболеваемости в стране и объявления правительством чрезвычайного положения в Токио и других городских районах.

Индекс доллара против шести других основных валют в начале торгов в четверг оставался неизменным на уровне 100,15.

Канадский доллар торгуется на уровне 1,4025 за доллар США. Валюта восстанавливается после четырехлетнего минимума в 1,4669 канадских долларов, достигнутого 20 марта.

Евро остается на уровне 1,0858 евро за доллар, упав на 0,35% после того, как министры финансов еврозоны в среду не смогли договориться о большей поддержке своих стран, пострадавших от коронавируса.

Норвежская крона также немного укрепилась, торгуясь на уровне 11,1205 за евро, достигнув самого высокого уровня с середины марта и набрав почти 19% от рекордно низкого уровня 19 марта.

На открытии нефть марки Brent выросла на 2,5% до $33,71 за баррель, WTI - на 4,58% до $26,24 за баррель. К 8:10 по Киеву Brent торгуется по $33,11, WTI - $25,79 за баррель.

Сегодня должна пройти видеоконференция Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, в том числе России (группа ОПЕК +). Надежды на соглашение о сокращении добычи нефти в мире от 10 до 15 млн баррелей в сутки выросли после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Россия готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей.

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Финансовые рынки Азии открыли неделю ростом акций на фоне снижения смертности из-за коронавируса в Европе. При этом цены на нефть начали снижаться после того, как Саудовская Аравия и Россия перенесли переговоры о сокращении добычи с понедельника на четверг.

2 апреля нефть подорожала на $10 на фоне сигналов, что РФ и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров и "ценовая война" между ними может закончиться. Однако на следующий день снова обвалилась .