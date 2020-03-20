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Рынки открылись стремительным ростом акций и нефти

Рынки открылись стремительным ростом акций и нефти
20.03.2020, 08:06

Азиатские рынки начали восстанавливаться на фоне роста Уолл-стрит и шагов правительств по всему миру для поддержания экономики

Сегодня, 20 марта, акции Азии и котировки нефти продемонстрировали значительный рост, однако паническая покупка доллара показывает, что кризис еще далек от завершения. Об этом пишет Reuters.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 3,2% после семи сессий потерь. Акции Южной Кореи подскочили на 3,5%, хотя падение за неделю составило 14%. Рынок Австралии прибавил 4,2%, а фьючерсы японского Nikkei подорожали на 17 435. При этом фьючерсы на американские акции E-Mini на S&P 500 подешевели на 1,2%.

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Отмечается, что акции подстегнули и рост цен на нефть на 25% за одну ночь. На открытии торгов нефть WTI в пятницу подорожала еще на 26 центов до $26,17 за баррель по сравнению с минимумом в $20,09, тогда как нефть марки Brent находилась на уровне $29,10. К 8:05 по Киеву WTI торгуется по $26,80 за баррель, Brent - 28,67.

При этом эксперты отмечают стремительное укрепление доллара, т.к. фонды по всему миру поддерживали его ликвидность, подняв ее до пиков, которые в последний раз наблюдались в январе 2017 года, по сравнению с корзиной его аналогов.

"Такой рост предполагает значительный рыночный стресс, особенно для компаний за пределами США, которые занимали в долларах", - считает глава FX-стратегии Westpac Ричард Франулович. По его словам, рост доллара может продолжиться несколько месяцев, пока глобальные потоки капитала и аппетит инвесторов не нормализуются.

Евро был недалеко от трехлетних минимумов в $1,0731, потеряв за неделю 3,3% - самое резкое падение с середины 2015 года. Доллар ослабил падение до 110,22 иены, но недельный рост составил 2,1% за неделю.

Стерлинг продолжил резкие колебания с ростом до $1,1646, ранее достигнув самого низкого с 1985 года уровня - $1,1404. Падение за неделю составило 5,2%.

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Скачок доллара сделал золото дороже в других валютах и ​​снизил его цену на 3% за неделю до $1482,70 за унцию.

К закрытию в четверг фондовые рынки США немного восстановились после недавних резких потерь. Индекс Dow Jones вырос на 189,63 пункта, или 0,95%, до 20 088,55 пункта, S&P 500 прибавил 11,4 пункта, или 0,48%, до 2 409,5 пункта, а индекс Nasdaq прибавил 160,73 пункта, или 2,3%, до 7 150,58 пункта.

Андреева Анна
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финансовые рынки фондовый рынок цены на нефть
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