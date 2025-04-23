Рыночная волатильность после пошлин Трампа сорвала большое IPO корейской LG в Индии

Падение на фондовом рынке Индии могло снизить оценку стоимости первичного размещения подразделения LG India почти на треть

Фото: EPA

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. приостановила работу над первичным публичным размещением акций своего индийского подразделения из-за рыночной волатильности. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

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Компания сообщила консультантам, что может отложить проведение IPO LG Electronics India (LG India), которое должно было состояться в мае. LG India – крупнейший игрок на индийском рынке бытовой техники и потребительской электроники.

Окончательное решение еще не принято, и LG может решиться на размещение акций индийской "дочки" при улучшении рыночных условий, говорят источники агентства.

Представитель LG заявил агентству, что процедура подготовки к IPO продолжается, но компания не комментирует сроки его проведения.

Реализация плана была отложена несмотря на то, что индийский индекс NSE Nifty 50 вырос почти на 4% с момента введения пошлин президентом США Дональдом Трампом 2 апреля. Тем не менее индекс снизился более чем на 7% по сравнению с пиковым значением в сентябре.

По словам источников, произошедшее в марте падение на фондовом рынке Индии могло снизить оценку стоимости первичного размещения подразделения LG India до $10,5-11,5 млрд по сравнению с ожидаемыми $15 млрд.

По верхней границе потенциального предложения LG Electronics могла бы привлечь до $1,7 млрд. Это сделало бы IPO одним из самых больших в Индии. Хотя это еще далеко до продажи акций Hyundai Motor India Ltd. на сумму $3,3 млрд в прошлом году.

По данным Bloomberg, в 2025 году в ходе IPO в Индии было привлечено около $2,3 млрд. В прошлом году эта сумма составила рекордные $21 млрд.