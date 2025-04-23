Ринкова волатильність після мит Трампа зірвала велике IPO корейської LG в Індії

Падіння на фондовому ринку Індії могло знизити оцінку вартості первинного розміщення підрозділу LG India майже на третину

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Південнокорейська компанія LG Electronics Inc. призупинила роботу над первинним публічним розміщенням акцій свого індійського підрозділу через ринкову волатильність. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Компанія повідомила консультантів, що може відкласти проведення IPO LG Electronics India (LG India), яке мало відбутися у травні. LG India – найбільший гравець на індійському ринку побутової техніки та споживчої електроніки.

Остаточне рішення ще не ухвалено, і LG може зважитися на розміщення акцій індійської "дочки" у разі покращення ринкових умов, кажуть джерела агентства.

Представник LG заявив агентству, що процедура підготовки до IPO триває, але компанія не коментує терміни його проведення.

Реалізацію плану було відкладено попри те, що індійський індекс NSE Nifty 50 зріс майже на 4% з моменту запровадження мит президентом США Дональдом Трампом 2 квітня. Проте індекс знизився більш ніж на 7% порівняно з піковим значенням у вересні.

За словами джерел, падіння на фондовому ринку Індії, що відбулося в березні, могло знизити оцінку вартості первинного розміщення підрозділу LG India до $10,5-11,5 млрд порівняно з очікуваними $15 млрд.

За верхньою межею потенційної пропозиції LG Electronics могла б залучити до $1,7 млрд. Це зробило б IPO одним із найбільших в Індії. Хоча це все ще далеко до продажу акцій Hyundai Motor India Ltd. на суму $3,3 млрд минулого року.

За даними Bloomberg, 2025 року в ході IPO в Індії було залучено близько $2,3 млрд. Минулого року ця сума становила рекордні $21 млрд.