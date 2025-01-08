Рынок слияния и поглощения в Украине сократился на $500 млн за год. Топ-10 сделок

Несмотря на сокращение объема сделок, их количество выросло в 2024 году

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Объем анонсированных и завершенных соглашений по слиянию и поглощению (M&A) в Украине, включая корпоративные соглашения, венчурные соглашения в технологическом секторе, а также соглашения по приватизации государственного имущества и продаже залоговых активов по итогам 2024 года составил $1,2 млрд против $1,7 млрд в 2023 году. Об этом говорится в ежегодном исследовании InVenture.

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Учитывая невысокую публичность и прозрачность сделок, объем рынка M&A в Украине в 2024 году мог быть несколько выше — около $1,5 млрд, уточняют авторы исследования.

В 2024 году в Украине не было мега сделок, стоимость которых превышала бы $200 млн. В 2023 году стоимость крупнейшего M&A соглашения составляла $500 млн.

Несмотря на сокращение объема сделок, их количество выросло в 2024 году – 113 сделок выше $0,5 млн против 91 такого соглашения в 2023 году.

Топ-10 инвестиционных и M&A соглашений в Украине в 2024 году

Источник: InVenture