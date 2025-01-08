Ринок злиття та поглинання в Україні скоротився на $500 млн за рік. Десятка найбільших угод

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Обсяг анонсованих та завершених угод зі злиття та поглинання (M&A) в Україні, включаючи корпоративні угоди, венчурні угоди в технологічному секторі, а також угоди приватизації державного майна та продажу заставних активів за підсумками 2024 року становив $1,2 млрд проти $1,7 млрд 2023 року. Про це йдеться в щорічному дослідженні InVenture.

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Враховуючи невисоку публічність та прозорість угод, обсяг ринку M&A в Україні у 2024 році може бути дещо вищим — близько $1,5 млрд, уточнюють автори дослідження.

У 2024 році в Україні не було мегаугод, вартість яких перевищувала б $200 млн. У 2023 році вартість найбільшої M&A угоди становила $500 млн.

Попри скорочення обсягу угод, їхня кількість зросла у 2024 році – 113 угод вище $0,5 млн проти 91 такої угоди у 2023 році.

Десятка інвестиційних та M&A угод в Україні у 2024 році

Джерело: InVenture