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Рынок такси планируют фискализировать. Депутаты зарегистрируют законопроект в январе

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 17:31
Рынок такси планируют фискализировать. Депутаты зарегистрируют законопроект в январе - Фото
Даниил Гетманцев ( Фото: пресс-служба Слуги народа)

Законопроект о фискализации рынка такси зарегистрируют в Верховной Раде до конца января, об этом сообщил народный депутат Слуга народа, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Украинским новостям.

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"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – сказал депутат.

По словам Гетманцева, соответствующий законопроект сейчас находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры. 

В то же время, нардеп отметил, что законопроектов по усилению фискализации в других сферах пока не планируется.

Гетманцев добавил, что парламент уже принял законы о РРО, антиофшорный закон, налог на Google, реформу налоговой ответственности в №1210, налоговый закон №5600, 

"Мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет", – заявил он.

Гетманцев отметил, что сейчас нужно сконцентрироваться на налоговой, таможне, наладить их работу. 

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  • В декабре 2021 года Гетманцев сообщал, что госбюджет недополучает около 50 млрд грн от таможенных поступлений в год.
  • С 1 января ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОП.
  • Ранее Гетманцев заявил, что штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут быть отсрочены до 1 февраля. С начала января 2022 года ФОПы зарегистрировали более 200 000 кассовых аппаратов. 

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Наталия Фреик
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Даниил Гетманцев рынок такси фискализация
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