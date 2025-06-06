Рынок труда меняется: зарплаты растут медленно, бизнес привлекает жильем и гибким графиком

Несмотря на дефицит кадров, быстрого роста зарплат не будет — ожидания соискателей уже отвечают возможностям работодателей

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В мае 2025 года на рынке труда выросло как количество новых вакансий, так и резюме, сообщает Национальный банк Украины в июньском Макроэкономическом и монетарном обзоре.

По оценкам НБУ:

количество вакансий увеличилось на 7% в годовом исчислении;

количество резюме – на 36% г/г.

Это означает, что работников стало больше, но спрос на них сохраняется высоким.

"Упреждающий рост резюме несколько смягчил проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий", – отмечают в НБУ.

При этом сохраняется значительное несоответствие между профессиями, что затрудняет эффективное закрытие вакансий.

Зарплаты растут, но не так быстро из-за инфляции.

"Нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обуславливает более медленное повышение реальных зарплат", – сообщает НБУ.

Ожидания работников по оплате труда, по данным сайтов поиска работы и исследования ГСЗ, отвечают предложениям работодателей.

"Это ограничивает потенциал более существенного роста зарплат в будущем", – подчеркивает Нацбанк.

На фоне этого растет роль неценовых методов привлечения персонала – компании чаще предлагают жилье, удобный график, удаленную работу и т.д.