Ринок праці змінюється: зарплати ростуть повільно, бізнес заманює житлом і гнучким графіком
У травні 2025 року на ринку праці зросла як кількість нових вакансій, так і резюме, повідомляє Національний банк України у червневому Макроекономічному та монетарному огляді.
За оцінками НБУ:
- кількість вакансій збільшилася на 7% у річному вимірі;
- кількість резюме — на 36% р/р.
Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них зберігається високим.
"Випереджальне зростання резюме дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", – зазначають в НБУ.
Водночас зберігається значна невідповідність між професіями, що ускладнює ефективне закриття вакансій.
Зарплати зростають, але не так швидко через інфляцію.
"Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат", – повідомляє НБУ.
Очікування працівників щодо оплати праці, за даними сайтів пошуку роботи та дослідження ДСЗ, наразі відповідають пропозиціям роботодавців.
"Це обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому", – підкреслює Нацбанк.
На тлі цього зростає роль нецінових методів залучення персоналу — компанії частіше пропонують житло, гнучкий графік, віддалену роботу тощо.
- Найбільш затребуваними серед роботодавців в Україні залишаються робітничі професії. Про це свідчать результати дослідження ринку праці.