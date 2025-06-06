Ринок праці змінюється: зарплати ростуть повільно, бізнес заманює житлом і гнучким графіком

Попри дефіцит кадрів, швидкого зростання зарплат не буде — очікування шукачів уже відповідають можливостям роботодавців

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У травні 2025 року на ринку праці зросла як кількість нових вакансій, так і резюме, повідомляє Національний банк України у червневому Макроекономічному та монетарному огляді.

За оцінками НБУ:

кількість вакансій збільшилася на 7% у річному вимірі;

кількість резюме — на 36% р/р.

Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них зберігається високим.

"Випереджальне зростання резюме дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", – зазначають в НБУ.

Водночас зберігається значна невідповідність між професіями, що ускладнює ефективне закриття вакансій.

Зарплати зростають, але не так швидко через інфляцію.

"Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат", – повідомляє НБУ.

Очікування працівників щодо оплати праці, за даними сайтів пошуку роботи та дослідження ДСЗ, наразі відповідають пропозиціям роботодавців.

"Це обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому", – підкреслює Нацбанк.

На тлі цього зростає роль нецінових методів залучення персоналу — компанії частіше пропонують житло, гнучкий графік, віддалену роботу тощо.