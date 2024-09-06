Рынок труда Украины: дефицит кадров заставляет работодателей повышать зарплаты

Количество вакансий в августе 2024 года значительно возросло, однако поиск квалифицированных работников остается большой проблемой для предприятий

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Улучшение энергетической ситуации в Украине в августе 2024 года способствовало росту спроса на рабочую силу и количества работников. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (сентябрь 2024 года).

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По данным Национального банка Украины, количество вакансий в августе продолжило увеличиваться на фоне оживления экономической активности. Наибольший рост был зафиксирован в отраслях охраны и безопасности (в 4,6 раза г/г), телекоммуникаций (на 45% г/г) и здравоохранения (на 34% г/г).

После шока, вызванного проблемами с энергоснабжением в предыдущие месяцы, в августе возобновился рост количества работников. Спрос на рабочую силу остается высоким, а количество вакансий в ключевых секторах экономики продолжает расти, отметили в НБУ.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в прифронтовых областях значительные сложности с поиском работы отмечают местные жители. Ограниченный доступ к обучению по повышению квалификации удерживает их от активного поиска работы: только 13% опрошенных в этих регионах не имеют работы и ищут ее, в то время как 7% планируют открыть собственный бизнес.

Проблемы мобилизации и дефицита кадров

Мобилизация также остается важным фактором, влияющим на рынок труда. Согласно опросу Центра Разумкова, 73% работающих считают мобилизацию проблемой для рынка труда, а по данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), 64% предприятий указывают на мобилизацию как фактор, оказывающий наибольшее негативное влияние на бизнес.

Кроме того, дефицит квалифицированных кадров остается значительным вызовом для украинского рынка труда. По данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), дефицит квалифицированных работников достиг нового максимума после определенного уменьшения, вызванного остановками в работе предприятий из-за перебоев с энергоснабжением. Исследование Центра Разумкова подтверждает эти тенденции: 60% работающих, среди которых работодатели, наемные работники, работающие совладельцы и самозанятые, указали на дефицит кадров на своем предприятии.

Повышение зарплат на фоне кадрового дефицита

Нехватка работников приводит к увеличению реальных зарплат. Предприятия вынуждены повышать заработную плату, чтобы удержать имеющихся работников и привлечь новых. Это, в свою очередь, влияет на общий уровень затрат бизнеса и динамику цен на товары и услуги.

Рынок труда в Украине остается сложным, но постепенное улучшение экономических условий открывает новые возможности для трудоустройства, что требует решения проблем дефицита квалифицированных кадров и мобилизации.