Ринок праці України: дефіцит кадрів змушує роботодавців підвищувати зарплати

Кількість вакансій у серпні 2024 року значно зросла, однак пошук кваліфікованих працівників залишається великою проблемою для підприємств

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Поліпшення енергетичної ситуації в Україні в серпні 2024 року сприяло зростанню попиту на робочу силу та кількості працівників. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (вересень 2024 року).

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За даними Національного банку України, кількість вакансій у серпні продовжила збільшуватися на тлі пожвавлення економічної активності. Найбільше зростання було зафіксовано в галузях охорони та безпеки (у 4,6 раза р/р), телекомунікацій (на 45% р/р) та охорони здоров’я (на 34% р/р).

Після шоку, викликаного проблемами з енергопостачанням у попередні місяці, у серпні відновилося зростання кількості працівників. Попит на робочу силу залишається високим, а кількість вакансій у ключових секторах економіки продовжує збільшуватися, зазначили в НБУ.

Водночас, як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у прифронтових областях значні труднощі з пошуком роботи відзначають місцеві мешканці. Обмежений доступ до навчання з підвищення кваліфікації утримує їх від активного пошуку роботи: лише 13% опитаних у цих регіонах не мають роботи та шукають її, тоді як 7% планують відкрити власний бізнес.

Проблеми мобілізації та дефіциту кадрів

Мобілізація також залишається важливим фактором, що впливає на ринок праці. Згідно з опитуванням Центру Разумков, 73% тих, хто працює, вважають мобілізацію проблемою для ринку праці, а за даними опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), 64% підприємств вказують на мобілізацію як на чинник, що має найбільший негативний вплив на бізнес.

Окрім того, дефіцит кваліфікованих кадрів залишається значним викликом для українського ринку праці. За даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), дефіцит кваліфікованих працівників досяг нового максимуму після певного зменшення, викликаного зупинками в роботі підприємств через перебої з енергопостачанням. Дослідження Центру Разумкова підтверджує ці тенденції: 60% тих, хто працює, серед яких роботодавці, наймані працівники, працюючі співвласники підприємств та самозайняті, вказали на дефіцит кадрів на своєму підприємстві.

Підвищення зарплат на тлі кадрового дефіциту

Нестача працівників призводить до збільшення реальних зарплат. Підприємства змушені підвищувати заробітну плату, аби утримати наявних працівників та залучити нових. Це, своєю чергою, впливає на загальний рівень витрат бізнесу та динаміку цін на товари та послуги.

Ринок праці в Україні залишається складним, але поступове поліпшення економічних умов відкриває нові можливості для працевлаштування, що, втім, вимагає розв'язання проблем дефіциту кваліфікованих кадрів та мобілізації.