С 1 мая на акцизной марке появится QR и штрих-код

Кабинет министров принял решение, которое позволяет до мая ввести электронную акцизную марку. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, 12 февраля.

По его словам, введением электронной марки планируется ввести четкие налоговые правила для всех производителей.

Премьер отметил, что электронная марка будет работать через штрих-код и QR-код, с помощью которых можно будет считать и идентифицировать товар.

"Мы хотим, чтобы все товары, которые облагаются акцизом, можно было отследить: чтобы мы четко знали, сколько производится, потребляется и сколько было уплачено налогов", - сказал премьер.

Как отмечают в пресс-службе Кабмина, получить акцизную марку, проверить уплату акциза и отчетность производитель сможет через электронный кабинет налогоплательщика. "Бумажных заявок на получение марок со временем не будет", - уточняют в Кабмине.

С 1 апреля акцизную марку нового образца можно будет заказать через электронный кабинет, а с 1 мая вводится в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков.