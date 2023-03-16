С начала года приватизация госимущества принесла бюджету 667 млн грн
16.03.2023, 12:17
Фото: depositphotos.com
С начала 2023 года от приватизации государственных объектов в бюджет поступило 667 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
В январе-феврале Фонд обеспечил также поступление в госбюджет 124 млн грн от арендной платы за пользование государственным имуществом, что составляет 17,08% от годового задания.
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Еще в начале года перечислили 507 700 грн средств регистрационного и гарантийного взносов, определенных законом "Об аренде государственного и коммунального имущества".
В 2022 году Фонд госимущества заработал от приватизации 3,6 млрд грн.
- Фонд госимущества с начала 2023 года провел 81 приватизационный аукцион, в результате которых привлек 1,03 млрд грн от частных инвесторов.
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