С начала большой войны украинцы накопили 1,4 млн грн новых долгов

Больше всего возросло количество долгов по штрафам за админправонарушения и за неуплату "коммуналки"

Фото: depositphotos.com

Украинцы накопили 1,4 млн новых долгов с начала полномасштабной войны, сообщает Опендатабот. 80% новых долгов появилось в реестре в прошлом году.

Среди долгов больше всего взысканий в пользу государства, админправонарушений и штрафов за ПДД.

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Больше всего увеличилось количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно. Для сравнения, количество долгов за коммуналку выросло в полтора раза за 2021 год.

Как изменились долги украинцев во время полномасштабной войны:

- штрафы за административные правонарушения – +38%

- неуплата коммунальных услуг - +30%

- на 25% увеличилось задолженность за штрафы из-за нарушения ПДД. Большинство из этих штрафов прибавилось в 2022 году.

- в категории "Взыскание средств" долгов уменьшилось на 27,5%

– +4,5% должников по алиментам за два года.

Инфографика: Опендатабот

С февраля 2024 года украинцам снова могут отключать коммунальные услуги, блокировать карточки и начислять пеню за долги. Это не касается ВПЛ и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.