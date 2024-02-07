С начала большой войны украинцы накопили 1,4 млн грн новых долгов
Украинцы накопили 1,4 млн новых долгов с начала полномасштабной войны, сообщает Опендатабот. 80% новых долгов появилось в реестре в прошлом году.
Среди долгов больше всего взысканий в пользу государства, админправонарушений и штрафов за ПДД.
Больше всего увеличилось количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно. Для сравнения, количество долгов за коммуналку выросло в полтора раза за 2021 год.
Как изменились долги украинцев во время полномасштабной войны:
- штрафы за административные правонарушения – +38%
- неуплата коммунальных услуг - +30%
- на 25% увеличилось задолженность за штрафы из-за нарушения ПДД. Большинство из этих штрафов прибавилось в 2022 году.
- в категории "Взыскание средств" долгов уменьшилось на 27,5%
– +4,5% должников по алиментам за два года.
С февраля 2024 года украинцам снова могут отключать коммунальные услуги, блокировать карточки и начислять пеню за долги. Это не касается ВПЛ и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.