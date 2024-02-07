З початку великої війни українці накопичили 1,4 млн грн нових боргів
Українці накопичили 1,4 млн нових боргів від початку повномасштабної війни, повідомляє Опендатабот. 80% нових боргів з'явилося у реєстрі минулого року.
Серед боргів наразі найбільше стягнень на користь держави, адмінправопорушень та штрафів за ПДР.
Найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг — на 38% та 30% відповідно. Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора раза за 2021 рік.
Як змінились борги українців під час повномасштабної війни:
- штрафи за адміністративні правопорушення — +38%
- несплата комунальних послуг — +30%
- на 25% побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Більшість з цих штрафів додалось у 2022 році.
- у категорії "Стягнення коштів" боргів поменшало на 27,5%
- +4,5% боржників по аліментах за два роки.
З лютого 2024 року українцям знову можуть відключати комунальні послуги, блокувати картки та нараховувати пеню за борги. Це не стосується ВПО та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.