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31.12.2018, 21:25

С завтрашнего дня в Украине выростет минимальная зарплата

С завтрашнего дня в Украине выростет минимальная зарплата

С 1 января минимальная зарплата в Украине составит 4173 грн

В Украине с завтрашнего дня ,1 января, минимальная зарплата составит 4173 грн. Такая сумма предусмотрена законом N2629-VIII о государственном бюджете Украины на следующий год.

"Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере с 1 января - 4173 гривни, в почасовом размере с 1 января - 25,13 гривни", - гласит документ.

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Ранее сообщалось, что реальная зарплата в Украине в ноябре 2018 года выросла на 11,4% в годовом выражении (по сравнению с ноябрем прошлого года).

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В месячном выражении - по сравнению с октябрем - реальная зарплата сократилась на 2%.

Средняя номинальная зарплата штатных работников в ноябре в месячном выражении сократилась на 0,6%, в годовом - выросла на 22,5%, составив 9161 грн.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован традиционно в Киеве (13897 грн), самый низкий - в Черниговской области (7221 грн).

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Теги: зарплата, госбюджет
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