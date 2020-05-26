Саакашвили: Новый налоговый закон нужно срочно менять

Налоговый закон 466-ІХ (законопроект 1210) значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов, сказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала Украина 24 вечером 25 мая.

По словам Саакашвили, закон нужно “срочно менять”.

"Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговой", - отметил он.

Политик также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

По мнению Саакашвили, сейчас в условиях коронакризиса “не логично увеличивать налоговую нагрузку и контроль фискальных органов”.

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Законопроект 1210 был подписан президентом 21 мая. В то же время он обратился к Кабмину с предложением внести ряд изменений в закон.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров называли этот закон "налоговым террором" . Против него, в частности, выступили Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

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