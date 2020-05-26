Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Саакашвили: Новый налоговый закон нужно срочно менять

Саакашвили: Новый налоговый закон нужно срочно менять
26.05.2020, 10:07

Саакашвили заявил, что Зеленский не хотел подписывать скандальный налоговый закон, но это одно из условий МВФ

Налоговый закон 466-ІХ (законопроект 1210) значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов, сказал глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала Украина 24 вечером 25 мая.

По словам Саакашвили, закон нужно “срочно менять”.

"Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговой", - отметил он.

Политик также заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел подписывать этот закон, но принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).

По мнению Саакашвили, сейчас в условиях коронакризиса “не логично увеличивать налоговую нагрузку и контроль фискальных органов”.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • Законопроект 1210 был подписан президентом 21 мая. В то же время он обратился к Кабмину с предложением внести ряд изменений в закон.
  • В Совете предпринимателей при Кабинете министров называли этот закон "налоговым террором". Против него, в частности, выступили Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата.

Читайте также: Закон 1210: деофшоризация и упрощение или "налоговый террор"

Марина Кучук
Напишите нам
налоги михаил саакашвили законопроект 1210 деофшоризация
Комментарии
Последние новости
 