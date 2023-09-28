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Самые быстрые темпы в мире. Гайане прогнозируют "взрывной" рост экономики на 115%

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 11:59
Самые быстрые темпы в мире. Гайане прогнозируют
Фото: depositphotos.com

Гайана, небольшая англоязычная страна в Южной Америке с населением менее 1 млн человек, благодаря нефти стала государством с самыми быстрыми темпами роста экономики в мире. В 2022 году они составляли 62,3%, в этом году ей прогнозируют 38%, а к 2028 году ВВП может удвоиться, пишет CNBC со ссылкой на Международный валютный фонд и прогноз компании BMI Research из группы Fitch.

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Основной движущей силой столь стремительного экономического роста стали доходы от добычи и экспорта нефти, залежи которой на шельфе Гайаны нашли в 2015 году.

Позитивная динамика поддерживается инвестициями в транспорт, жилищное строительство и человеческий капитал, а также хорошими показателями сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности Гайаны.

"Гайану в этом году ожидает взрывной рост", – сказал изданию Эндрю Трехен, руководитель отдела BMI, специализирующийся на страновых рисках в Латинской Америке. По его словам, в период с 2022 по 2028 год реальный ВВП американского государства увеличится примерно на 115%. Точный показатель будет зависеть от темпов роста нефтедобычи в стране.

Республика Гайана – государство на северо-востоке Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге – с Бразилией, на востоке – с Суринамом. Единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, единственная на континенте англоязычная страна.

Площадь страны – 214 969 км. Столица и самый большой город – Джорджтаун.

BMI прогнозирует увеличение добычи к 2027 году с нынешних 390 000 баррелей в сутки до более чем 1 млн баррелей. Запасы нефтяного блока Стабрук на шельфе Гайаны, по оценкам Exxon Mobil, составляют около 11 млрд баррелей.

Несмотря на очевидные положительные тенденции в экономике Гайаны, она все же может столкнуться с определенными трудностями, среди которых "голландская болезнь", то есть зависимость от экспорта одного вида сырья, а также волатильность, а в перспективе и снижение цен на нефть.

Другими значимыми негативными факторами, способными сдержать экономический рост страны, являются политическая нестабильность и высокая преступность, считают в BMI.

  • В сентябре 2023 года стоимость нефти сорта Brent выросла до $95 за баррель. На рынке считают, что цена $100 за баррель – это только вопрос времени.
Андрей Водяный
нефтьВВПгайана
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