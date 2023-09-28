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Найшвидші темпи у світі. Мешканці Гаяни прогнозують "вибухове" зростання економіки на 115%

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 11:59
Найшвидші темпи у світі. Мешканці Гаяни прогнозують
Фото: depositphotos.com

Гаяна, невелика англомовна країна у Південній Америці з населенням менше 1 млн осіб, завдяки нафті стала державою з найшвидшими темпами зростання економіки у світі. У 2022 році вони становили 62,3%, цього року їй прогнозуть 38%, а до 2028 року її ВВП може подвоїтися, пише CNBC з посиланням на Міжнародний валютний фонд та прогноз компанії BMI Research з групи Fitch.

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Основною рушійною силою такого стрімкого економічного зростання стали доходи від видобування та експорту нафти, поклади якої на шельфі Гаяни знайшли у 2015 році.

Позитивну динаміку підтримують інвестиції у транспорт, житлове будівництво та людський капітал, а також хороші показники сільського господарства та гірничодобувної промисловості Гаяни.

"На Гаяну цього року очікує вибухове зростання", – сказав виданню Ендрю Трехен, керівник відділу BMI, який спеціалізується на країнових ризиках у Латинській Америці. За його словами, у період з 2022 до 2028 року реальний ВВП американської держави збільшиться приблизно на 115%. Точний показник залежатиме від темпів зростання нафтовидобутку в країні.

Республіка Гаяна – держава на північному сході Південної Америки. З півночі омивається Атлантичним океаном, на заході межує з Венесуелою, на півдні – з Бразилією, на сході – із Суринамом. Єдина континентальна країна Південної Америки, що входить до Співдружності націй, єдина на континенті англомовна країна.

Площа країни – 214 969 км. Столиця і найбільше місто – Джорджтаун.

BMI прогнозує збільшення видобутку до 2027 року з нинішніх 390 000 барелів на добу до понад 1 млн барелів. Запаси нафтового блоку Стабрук на шельфі Гаяни, за оцінками Exxon Mobil, становлять близько 11 млрд барелів.

Попри очевидні позитивні тенденції в економіці Гаяни, вона все ж може зіткнутися з певними труднощами, серед яких "голландська хвороба", тобто залежність від експорту одного виду сировини, а також волатильність, а у перспективі й зниження цін на нафту.

Іншими значущими негативними факторами, здатними стримати економічне зростання країни, є політична нестабільність та висока злочинність, вважають у BMI.

  • У вересні 2023 року вартість нафти сорту Brent зросла до $95 за барель. На ринку вважають, що ціна $100 за барель – це лише питання часу.
Андрій Водяний
нафтаВВПгаяна
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