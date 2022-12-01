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Самый высокий показатель с начала войны: возмещение НДС в ноябре выросло на 20%

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 10:49
Самый высокий показатель с начала войны: возмещение НДС в ноябре выросло на 20% - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) бизнеса вырос в ноябре на 20% по сравнению с октябрем и составил 13,6 млрд грн, сообщил глава профильного парламентского комитета Рады Даниил Гетманцев.

"В ноябре бизнесу возмещен НДС в сумме 13,6 млрд грн. Это самый высокий показатель с февраля", — написал он в Telegram.

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По его словам, в казначейство также переданы реестры на возмещение НДС на 9,4 млрд грн.

С начала полномасштабной войны возмещение НДС почти полностью прекращено. В январе 2022 года оно составило 18,52 млрд грн, в феврале – 12,07 млрд грн, в марте – 0,82 млрд грн, а в апреле и мае полностью не было и возобновилось только в июне, когда было выплачено 9,5 млрд грн, в июле снова практически остановилось – 0,6 млн грн. В августе сумма выплат составила 9,4 млрд грн, в сентябре – 1,6 млрд грн и в октябре – 10,9 млрд грн.
  • С октября украинский бизнес массово жалуется на затягивание возмещения НДС, обвиняя в этом Налоговую. Сокращение этих поступлений может привести к вымыванию оборотных средств бизнеса и его "бегству" в тень.

Читайте также: Почему Налоговая затягивает возмещение НДС бизнесу и чем это грозит

Наталія Софієнко
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налоги НДС бизнес
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