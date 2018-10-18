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18.10.2018, 15:18

Счетная палата нашла 17,6 млрд грн на увеличение госбюджета

Счетная палата нашла 17,6 млрд грн на увеличение госбюджета

Дефицит государственного бюджета предлагают покрыть за счет налога на прибыль и акцизных сборов

Счетная палата (СП) выявила резервы для увеличения доходов госбюджета на 2019 год, которые небходимо направить на уменьшение дефицита бюджета. Об этом во время рассмотрения в Верховной Раде в первом чтении проекта Государственного бюджета на 2019 заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Имеющиеся дополнительные резервы доходов, не учтены в законопроекте. По нашей оценке, есть возможность увеличить поступления налога на прибыль предприятий и акцизного налога на импортируемые подакцизные товары на общую сумму 17,6 млрд грн", - сказал Пацкан.

По его словам, 35 предложений народных депутатов Украины к проекту бюджета в части увеличения расходов их источником включают предлагаемые Счетной палатой резервы увеличения доходов.

Пацкан также добавил, что Счетная палата проанализировала расчеты Минфина и обнаружила высокие риски непоступления отдельных доходов. Он напомнил, что в этом году был проведен аудит эффективности системы электронного администрирования реализации полного с целью контроля за поступлением акцизного налога, который показал возможность существенного увеличения этих поступлений.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины приняла депутатские предложения к государственному бюджету на 2019 год. За проект закона о госбюджете на 2019 год в первом чтении проголосовали 240 депутатов.

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Теги: Счетная палата, госбюджет, налоги, Валерий Пацкан
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