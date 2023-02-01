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Счетная палата нашла нарушений на 90 млрд грн в деятельности Фонда госимущества

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 16:20
Счетная палата нашла нарушений на 90 млрд грн в деятельности Фонда госимущества - Фото
Фото: depositphotos.com
дополнено

Неэффективность системы управления и контроля за использованием имуществом предприятий, которыми управляет Фонд госимущества (ФГИ) и его региональные отделения, привела к ряду недостатков и нарушений на общую сумму более 90 млрд грн. Также есть риски потери имущества ориентировочной стоимостью более 56 млрд грн, сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на свой отчет о результатах аудита эффективности управления госимуществом ФГИ за 2020-2021 годы.   

В частности, аудиторы Счетной палаты выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета – недоплату по результатам финансово-хозяйственной деятельности более чем на 42 млн грн.  

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Также они установили, что почти 11 млн грн ФГИ и его региональные отделения использовали непродуктивно. Неэффективно управляли средствами и имуществом более чем на 33 млн грн.  

Выявлена безосновательно начисленная и выплаченная зарплата руководителю одного из государственных предприятий и трем заместителям руководителя регионального отделения на более чем 2 млн грн. 

С декабря 2019 по декабрь 2021 года Фонд принял в свою сферу управления более 571 госпредприятие. На конец 2021 года ФГИ управлял 636 госпредприятиями, учреждениями и организациями, из которых только 28% были работающими. Аудит установил, что целостные имущественные комплексы госпредприятий Фонд и его региональные отделения принимали в управления без проведения инвентаризации. 

В 2020 году только 46 госпредприятий отчислили часть чистой прибыли в госбюджет из 86, которые планировали это сделать, в 2021 году – 33 госпредприятия. Госбюджет недополучил более 42 млн грн отчислений части чистой прибыли. 

Также в отчете указаны и другие нарушения.  

Дополнено 17:15. В Фонде госимущества заявили, что тесно сотрудничали со Счетной палатой в ходе подготовки аудита. ФГИ был привлечен к его оформлению и предоставил свои рекомендации. 

"Последние четыре месяца ФГИ проводит отдельный собственный аудит работы фонда. Все недобросовестные работники Фонда госимущества будут уволены. Оценку их деятельности дадут правоохранительные органы. Кроме того, в скором времени будут приняты кадровые решения по некоторым госпредприятиям, находящимся в управлении ФГИ", — говорится в заявлении Фонда. 

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Роман Бриль
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аудит ФГИ Счетная палата госимущество
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