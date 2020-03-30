Секвестр бюджета. Комитет Верховной Рады дал добро: главные цифры

Профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Накануне Кабинет министров внес обновленный проект в Верховную Раду.

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Документ предусматривает увеличение дефицита бюджета в три раза - с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн. Доходы госбюджета планируется уменьшить на 122,9 млрд грн - с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн. Расходы увеличатся с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн.

Законопроектом предполагается создать в составе госбюджета Фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями в объеме 97,1 млрд грн.

Также, в документе предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда, Минфин по решению правительства может осуществлять сверхплановые заимствования. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн.

Предполагается сокращение расходов, в частности на:

• выплату льгот и жилищных субсидий гражданам - 8,2 млрд грн;

• государственного фонда регионального развития - 7,5 млрд грн;

• поддержку и развитие объединенных территориальных общин - 2,1 млрд грн;

• выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) - 1,9 млрд грн;

• функционирование Фонда энергоэффективности - 1,6 млрд грн;

• субвенцию из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов - 1,2 млрд грн;

• статистические наблюдения - 1,2 млрд грн;

• капитальные расходы центральных органов исполнительной власти - более 1 млрд грн;

• проектирование и строительство аэродрома аэропорта "Днепропетровск" - 0,9 млрд грн;

• расходы на командировки органов государственной власти - около 0,7 млрд грн.

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Кроме того, законопроектом увеличено на 3 млрд грн объем резервного фонда на осуществление непредвиденных мероприятий, которые могут осуществляться за счет средств бюджета, но не имеют постоянного характера. 920 млн грн предусмотрено на программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.

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