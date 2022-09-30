Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине на $12,3 млрд
Сенат США в четверг, 29 сентября, одобрил законопроект о временном финансировании правительственных программ, который предусматривает и новый пакет экстренной помощи Украине в размере $12,3 млрд. Об этом сообщает издание The New York Times.
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За законопроект проголосовали 72 сенатора, против выступили 25. Во вторник верхняя палата Конгресса поддержала включение законопроекта в повестку дня.
По данным издания, законопроект направлен в Палату представителей, которая, как ожидается, примет его уже 30 сентября. После этого закон должен будет подписать президент США Джо Байден.
Согласно законопроекту, $12,3 млрд экстренной помощи Украине предоставят для обеспечения безопасности и "борьбы за отвоевывание своих территорий", захваченных Россией, отмечает издание.
В пакет помощи Украине входит совокупная прямая и косвенная военная помощь в размере $7,8 млрд, $4,5 млрд на поддержку экономической стабилизации страны и $35 млн на обеспечение безопасности ядерных материалов в Украине и реагирование на потенциальные ядерные инциденты.
Закон позволит продолжить финансирование американского правительства и его деятельности на текущем уровне до 16 декабря.
- 27 сентября Конгресс включил более $12 млрд дополнительной помощи Украине в проект государственного бюджета США.
- 28 сентября Пентагон объявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере $1,1 млрд.
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