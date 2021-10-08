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Сенат США согласился поднять лимит госдолга ради избежания дефолта

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 12:46
Сенат США согласился поднять лимит госдолга ради избежания дефолта - Фото
Фото: EPA

Сенат США одобрил временное увеличение потолка госдолга на $480 млрд: с $28,4 трлн до $28,9 трлн. По оценкам Минфина, это позволит покрывать расходы правительства до 3 декабря, пишет Reuters.

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В поддержку этого решения проголосовали 50 сенаторов. Теперь инициативу должна одобрить Палата представителей США, после чего проект отправят на подпись президенту Джо Байдену.

Эта мера позволит стране избежать теоретической возможности дефолта. Но в декабре США снова должны будут искать пути решения долгового кризиса.

Долговой потолок – общая сумма средств, которую США может одолжить на выполнение действующих государственных обязательств: социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга. Сейчас долг США составляет $28,43 трлн, или 108% к ВВП.

  • По прогнозу Moody’s, дефолт может стоить экономике США примерно 6 млн рабочих мест и до $15 трлн доходов домохозяйств.

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Наталия Фреик
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дефолт США государственный долг сенат в США
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