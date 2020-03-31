Сергей Марченко назвал приоритеты на посту министра финансов

В Министерстве финансов Украины представили нового министра - Сергея Марченко.

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Как сообщает пресс-служба Минфина, в своей первой речи на этом посту он отметил необходимость повысить эффективность работы налоговой и таможенной служб, важность сотрудничества с международными партнерами и выполнения обязательств государства перед гражданами.

"Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными", - отметил Марченко.

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30 марта Верховная Рада со второго раза назначила Сергея Марченко главой Минфина, за проголосовали 256 нардепов.

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