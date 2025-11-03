Сервис микрозаймов Smartiway оштрафовали за превышение дневной ставки 1%

Финансовую компанию поймали на нарушении законодательного ограничения по процентам по микрокредитам

Фото: depositphotos.com

Национальный банк 3 ноября оштрафовал сервис микрозаймов Smartiway (ООО "Смартивей Юкрейн") за нарушение законодательства о потребительском кредитовании. Об этом сообщается на сайт регулятора.

НБУ зафиксировал, что компания устанавливала дневную процентную ставку по кредитам выше 1%, который является максимально разрешенным уровнем согласно закону "О потребительском кредитовании" (часть 5 статьи 8). Нарушения обнаружили во время безвыездного надзора, то есть проверки без посещения офиса компании.

На сайте Smartiway указано, что реальная годовая процентная ставка за пользование средствами компании может достигать 4698,18%.

Компании выписали минимальный штраф в размере 765 000,00 грн