Сервіс мікропозик Smartiway оштрафували за перевищення денної ставки 1%

Фінансову компанію піймали на порушенні законодавчого обмеження на проценти за мікрокредитами

Фото: depositphotos.com

Національний банк 3 листопада оштрафував сервіс мікропозик Smartiway (ТОВ "Смартівей Юкрейн") за порушення законодавства про споживче кредитування. Про це повідомляється на сайті регулятора.

НБУ зафіксував, що компанія встановлювала денну процентну ставку за кредитами вище ніж 1%, що є максимально дозволеним рівнем згідно з законом "Про споживче кредитування" (частина 5 статті 8). Порушення виявили під час безвиїзного нагляду, тобто перевірки без відвідування офісу компанії.

На сайті Smartiway вказано, що реальна річна процентна ставка за користування коштами компанії може сягати 4698,18%.

Компанії виписали мінімальний штраф у розмірі 765 000,00 грн