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Шатдаун отменяется: президент США подписал временный бюджет

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01.10.2021, 11:32
Шатдаун отменяется: президент США подписал временный бюджет - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден в четверг, 30 сентября, подписал документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Подписанный президентом законодательный акт дает Вашингтону больше времени для формирования постоянного бюджета на 2022 финансовый год.

"Закон включает краткосрочную резолюцию, предусматривающую ассигнования федеральным ведомствам на 2022 финансовый год до 3 декабря 2021 для продолжения проектов и деятельности Федерального правительства; включает дополнительные ассигнования на ликвидацию последствий стихийного бедствия; включает дополнительные ассигнования для эвакуированных из Афганистана; а также продолжает несколько разрешений, которые заканчиваются", – говорится в сообщении.

На своей странице в Twitter Байден отметил о том, что законодательный акт дает Вашингтону больше времени для формирования постоянного бюджета на 2022 финансовый год и выделения помощи американскому народу.

30 сентября в США закончился 2021 финансовый год. Отсутствие временного бюджета угрожало стране прекращением деятельности многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья.

Читайте также: США пытаются избежать дефолта. Что происходит

  • Накануне Конгресс и Сенат США одобрили законопроект, который приостанавливает действие лимита госдолга. Документ призван не допустить дефолта уже в следующем месяце.

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Анна Лыса-Кузмич
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