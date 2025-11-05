Шатдаун в США пошел на рекорд. Сенат в четырнадцатый раз провалил голосование
Ограничения работы государственных служащих в США, так называемый шатдаун, начавшиеся 1 октября, продолжаются уже 35-й день и превзойдут рекорд 2019 года, пишет The Hill.
Шатдаун начался после того, как Конгресс не смог договориться о продлении федерального финансирования после завершения бюджетного года. С тех пор тысячи федеральных служащих находятся в вынужденных отпусках, другие работают без оплаты, по всей стране задерживаются авиарейсы, а многие американцы остались без продовольственной помощи.
Последний раз такой долгий шатдаун произошел во время первого срока президента Дональда Трампа – с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года – из-за спора о финансировании "стены" на границе с Мексикой.
На этот раз главной причиной противостояния стала сфера здравоохранения.
Демократы требуют от республиканцев продлить действие субсидий по программе Affordable Care Act, срок которых истекает в конце года, и не поддерживают предложенный республиканцами "чистый" временный законопроект для возобновления работы правительства.
Во вторник Сенат уже 14-й раз не смог проголосовать за этот документ.
По оценкам бюджетного управления Конгресса, в четвертом квартале 2025 года из-за шатдауна ВВП США может потерять 1-2%.
- 1 октября правительство США приостановило работу впервые за семь лет и в третий раз при президенте Трампе.
