Шатдаун в США пошел на рекорд. Сенат в четырнадцатый раз провалил голосование

Дональд Трамп повторил рекорд по продолжительности шатдауна в США – ограничения продолжаются уже 35 дней

Фото: EPA / AARON SCHWARTZ

Ограничения работы государственных служащих в США, так называемый шатдаун, начавшиеся 1 октября, продолжаются уже 35-й день и превзойдут рекорд 2019 года, пишет The Hill.

Шатдаун начался после того, как Конгресс не смог договориться о продлении федерального финансирования после завершения бюджетного года. С тех пор тысячи федеральных служащих находятся в вынужденных отпусках, другие работают без оплаты, по всей стране задерживаются авиарейсы, а многие американцы остались без продовольственной помощи.

Последний раз такой долгий шатдаун произошел во время первого срока президента Дональда Трампа – с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года – из-за спора о финансировании "стены" на границе с Мексикой.

На этот раз главной причиной противостояния стала сфера здравоохранения.

Демократы требуют от республиканцев продлить действие субсидий по программе Affordable Care Act, срок которых истекает в конце года, и не поддерживают предложенный республиканцами "чистый" временный законопроект для возобновления работы правительства.

Во вторник Сенат уже 14-й раз не смог проголосовать за этот документ.

По оценкам бюджетного управления Конгресса, в четвертом квартале 2025 года из-за шатдауна ВВП США может потерять 1-2%.