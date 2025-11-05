Шатдаун у США пішов на рекорд. Сенат учотирнадцяте провалив голосування

Фото: EPA / AARON SCHWARTZ

Обмеження роботи державних службовців у США, так званий шатдаун, що почалися 1 жовтня, тривають уже 35-й день і перевершать рекорд 2019 року, пише The Hill.

Шатдаун розпочався після того, як Конгрес не зміг домовитися про продовження федерального фінансування після завершення бюджетного року. Відтоді тисячі федеральних службовців перебувають у вимушених відпустках, інші працюють без оплати, по всій країні затримуються авіарейси, а багато американців залишилися без продовольчої допомоги.

Востаннє такий довгий шатдаун стався під час першого терміну президента Дональда Трампа – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року – через суперечку щодо фінансування "стіни" на кордоні з Мексикою.

Цього разу головною причиною протистояння стала сфера охорони здоров'я.

Демократи вимагають від республіканців продовжити дію субсидій за програмою Affordable Care Act, термін яких спливає наприкінці року, і не підтримують запропонований республіканцями "чистий" тимчасовий законопроєкт для відновлення роботи уряду.

У вівторок Сенат уже 14-й раз не зміг проголосувати за цей документ.

За оцінками бюджетного управління Конгресу, у четвертому кварталі 2025 року через шатдаун ВВП США може втратити 1-2%.