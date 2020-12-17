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Схема с ФОП. Сеть магазинов электроники подозревают в уклонении от уплаты налогов: фото

17.12.2020, 13:40
Схема с ФОП. Сеть магазинов электроники подозревают в уклонении от уплаты налогов: фото - Фото
Изъятая бытовая техника (Фото: пресс-служба ГФС)

Госфискальная служба Украины подозревает известную сеть розничной торговли в незаконной продаже бытовой техники и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Все схемы происходили от имени подконтрольных ФОПов без соответствующего отображения данных в реестрах бухгалтерского и налогового отчета", – заявили в ГФС.

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В ходе обысков была изъята бытовая техника стоимостью порядка 173 млн грн. Судом решается вопрос о наложении на нее ареста.

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Александр Мясищев
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