Схема с ФОП. Сеть магазинов электроники подозревают в уклонении от уплаты налогов: фото
17.12.2020, 13:40
Изъятая бытовая техника (Фото: пресс-служба ГФС)
Госфискальная служба Украины подозревает известную сеть розничной торговли в незаконной продаже бытовой техники и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"Все схемы происходили от имени подконтрольных ФОПов без соответствующего отображения данных в реестрах бухгалтерского и налогового отчета", – заявили в ГФС.
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В ходе обысков была изъята бытовая техника стоимостью порядка 173 млн грн. Судом решается вопрос о наложении на нее ареста.
- 23 сентября правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн среди должностных лиц ряда крупных субъектов хозяйствования.
- 16 декабря в ГФС сообщили, что подозревают крупную сеть пиццерий в уклонении от уплаты налогов. Это могло привести к ущербу госбюджету в размере 75 млн грн.
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