Схема с ФОП. Сеть магазинов электроники подозревают в уклонении от уплаты налогов: фото

Госфискальная служба Украины подозревает известную сеть розничной торговли в незаконной продаже бытовой техники и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Все схемы происходили от имени подконтрольных ФОПов без соответствующего отображения данных в реестрах бухгалтерского и налогового отчета", – заявили в ГФС.

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В ходе обысков была изъята бытовая техника стоимостью порядка 173 млн грн. Судом решается вопрос о наложении на нее ареста.

23 сентября правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн среди должностных лиц ряда крупных субъектов хозяйствования.

16 декабря в ГФС сообщили, что подозревают крупную сеть пиццерий в уклонении от уплаты налогов. Это могло привести к ущербу госбюджету в размере 75 млн грн.

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Александр Мясищев

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