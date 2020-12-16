Ущерб в 75 млн грн. Крупную сеть пиццерий подозревают в уклонении от уплаты налогов

Сотрудники Госфискальной службы в Киеве подозревают менеджмент известной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Предварительно установлено, что менеджмент компании уклонялся от налогообложения в особо крупных размерах, предоставляя услуги под известным международным брендом. Их деятельность привела к недопоступлению в госбюджет свыше 75 млн грн.

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"Служебные лица одного из ООО осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазины, и скрывали реальные объемы полученного дохода", – заявили в ГФС.

Для уклонения от уплаты налогов лица использовали "подконтрольных ФОП, доход которых должен был декларироваться ООО".

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23 сентября правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн среди должностных лиц ряда крупных субъектов хозяйствования.

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Александр Мясищев

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