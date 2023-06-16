Школы, больницы, дома: Кабмин выделил деньги на восстановление 150 проектов в 8 областях

Кабинет министров направил 6,6 млрд грн на реализацию более 150 проектов восстановления в восьми пострадавших от военных действий областях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Направляем 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины", – отметил он на выездном заседании правительства в Херсонской области.

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Деньги пойдут на ремонты и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкцию водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин.

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