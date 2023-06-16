Школы, больницы, дома: Кабмин выделил деньги на восстановление 150 проектов в 8 областях
16.06.2023, 13:30
Школа №1 в Авдеевке после обстрела армии РФ (фото - Павел Кириленко, Telegram)
Кабинет министров направил 6,6 млрд грн на реализацию более 150 проектов восстановления в восьми пострадавших от военных действий областях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Направляем 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины", – отметил он на выездном заседании правительства в Херсонской области.
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Деньги пойдут на ремонты и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкцию водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин.
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- В апреле Кабмин определил шесть населенных пунктов, где в рамках экспериментального проекта восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Украина начала подготовку к тотальному восстановлению села Ягодное возле Чернигова.
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