Школи, лікарні, будинки: Кабмін виділив гроші на відновлення 150 проєктів у 8 областях
16.06.2023, 13:30
Школа №1 в Авдіївці післе обстрілу армії РФ (фото - Павло Кириленко, Telegram)
Кабінет міністрів спрямував 6,6 млрд грн на реалізацію понад 150 проєктів відновлення у восьми областях, які постраждали від військових дій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Спрямовуємо 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України", – зазначив він на виїзному засіданні уряду у Херсонській області.
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Кошти підуть на ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкцію водогонів та каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.
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